В Африне погиб второй турецкий военный

23 Янв. 2018 2018-01-23T17:34:12+03:00

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В сирийском Африне погиб второй военнослужащий Вооруженных сил Турции во время операции "Оливковая ветвь". Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Мы потеряли в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне моего земляка (жителя Антальи), лейтенанта Огуза Каана Усту, который отдал жизнь за родину. Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом, пока не вырвем его с корнем", — написал Чавушоглу в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Генштаб ВС Турции заявил о гибели офицера Мусы Озалкана на границе с Сирией.

При этом Сирийские демократические силы (SDF) сообщили, что отразили все атаки "оккупационной армии" в районах Шахба и Африн, а также уничтожили больше пятидесяти "врагов".

Операция "Оливковая ветвь" против курдско-арабских отрядов проводится турецкими силами в Африне с субботы, 20 января.