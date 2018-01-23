Маск лишится оклада в Tesla и будет получать акции вместе с ростом капитализации компании

23 Янв. 2018 2018-01-23T21:45:28+03:00

В течение ближайших 10 лет капитализация автопроизводителя должна вырасти с 59 млрд долларов до 650 млрд долларов

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Гендиректор компании Tesla Илон Маск на ближайшие 10 лет лишится зарплаты, а будет получать акции по мере роста капитализации автопроизводителя. Условие заключается в том, что этот срок капитализация компании должна вырасти с нынешних 59 млрд долларов до 650 млрд долларов.

"Илон не получит никакой гарантированной компенсации - ни зарплаты, ни бонусов в форме наличных, ни акций, которые бы выплачивались по истечении определенного времени. Вместо этого выплата его компенсации будет на 100% зависеть от выполнением запланированных показателей", - сообщается на сайте компании.

Отмечается, что компенсация Маску в течение 10 лет будет выплачиваться в виде передачи ему акций компании. Акции будут разделены на 12 траншей, каждый из которых будет равен 1% текущего числа акций. Первый транш будет перечислен только после того, как капитализация компании превысит 100 млрд долларов.

Сейчас лишь три американские компании обладают капитализацией свыше 650 млрд долларов — это Apple, Microsoft и Alphabet.