2018-01-23T22:27:37+03:00
В мире

В ООН заявили о жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов в районе Африна

По данным представителя генсека ООН, около шести тысяч человек покинули свои дома
Екатерина БОЛГОВА
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В ООН заявили, что обстрел в районе Африна привел к жертвам среди мирных жителейВ ООН заявили, что обстрел в районе Африна привел к жертвам среди мирных жителейФото: REUTERS
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В ООН заявили о жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов в районе сирийского Африна. Как заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, около шести тысяч человек покинули свои дома.

"В последние дни в результате обстрелов погибли мирные жители", — сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов.

Он отметил, что наиболее интенсивные обстрелы ведутся в районах у границы с Турцией, а также отметил сообщения об "ударах с сирийской территории по Турции".

"По оценкам наших коллеги из гуманитарной миссии, пять тысяч человек нашли убежище в ближайших деревнях. Еще около одной тысячи отправились в Алеппо", — добавил представитель генсека, передает РИА Новости.

Напомним, 20 января Генштаб ВС Турции заявил о старте операции "Оливковая ветвь" против сирийских курдов в Африне. На следующий день премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о начале наземной операции в Африне.

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