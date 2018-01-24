2018-01-24T02:50:08+03:00
В мире

Спецпрокурор по «делу России» собирается допросить Трампа

Глава Минюста США уже ответил на вопросы Роберта Мюллера
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спецпрокурор по «делу России» Роберт МюллерСпецпрокурор по «делу России» Роберт МюллерФото: REUTERS
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Спецпрокурор по «делу России» Роберт Мюллер в рамках расследования «вмешательства» в американские выборы 2016 года собирается допросить главу Белого дома Дональда Трампа. По данным источников агентства Bloomberg, он намерен задать президенту США вопросы об отставке его бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна и об увольнении экс-главы ФБР Джеймса Коми.

До этого по «российскому делу» уже дал показания глава американского Минюста, он же генпрокурор страны Джефф Сешнс. Отвечая на расспросы журналистов по поводу допроса Сешнса, Трамп заявил, что он не интересовался, какие вопросы задавал министру юстиции Мюллер.

«Меня это совершенно не волнует», - сказал президент.

Джефф Сешнс стал первым действующим членом администрации Дональда Трампа, допрошенным по делу о «российском влиянии».

Ранее СМИ писали, что расследование приписываемого России «вмешательства» в президентские выборы в США началось с пьяной болтовни в баре.

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