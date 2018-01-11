2018-01-11T15:21:42+03:00
Политика

Песков заявил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в дела США остаются голословными

По словам пресс-секретаря президента РФ, это вредит не только двусторонним отношениям, но и самим США
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал доклад, подготовленный в Конгрессе США по инициативе члена комитета по иностранным делам Бена Кардина. По словам представителя Кремля, все обвинения в адрес России о вмешательстве в дела США остаются голословными.

"(Обвинения) вредят не только двусторонним российско-американским отношениям, они вредят самим США, потому что, когда это становится навязчивой идеей, это не создает комфортных условий для нормального общественного развития и жизни", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в связи с продолжающейся кампанией против России можно выразить только сожаление.

"Мы можем... лишний раз напомнить, что до сих пор все эти опасения, все обвинения нашей страны во вмешательстве не имеют под собой никаких оснований и являются абсолютно голословными", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что демократы в Конгрессе США составили отчет о предполагаемых попытках России "подорвать демократические институты" Запада.

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