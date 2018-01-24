Кабмин распределил 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
В среду, 24 января, стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 14,5 миллиарда рублей на повышение в 2018 году зарплат бюджетникам.
Согласно одобренному главой правительства документу, 7,2 миллиарда рублей пойдут в сферу образования; сфера науки и сфера здравоохранения получат по 3,4 миллиарда; и еще 500 миллионов направят в сферу культуры.
Что касается оставшегося резерва в 900 миллионов рублей, то эти деньги распределят с учетом анализа итогов повышения зарплат и темпа роста среднемесячного дохода.
«Принятое решение направлено на достижение в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», - говорится в справке к распоряжению Медведева, опубликованному на сайте кабмина.
Кстати, напомним, вопрос повышения зарплаты бюджетникам в 2018 году президент РФ Владимир Путин поднял во время своей последней «Прямой линии».