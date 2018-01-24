2018-01-24T11:19:43+03:00
Общество

В России для молодых семей могут отменить начальный взнос по ипотеке

С инициативой выступил Молодёжный парламент при Госдуме
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России для молодых семей могут отменить первоначальный взнос при получении ипотечного кредита. С такой инициативой выступил Молодёжный парламент при Госдуме. Активисты считают, что правила, которые действуют на сегодняшний день затрудняют процесс получения ипотеки.

«Чтобы сегодня вступить в программу обеспечения жильём молодых семей и получить ипотеку в банке, нужно иметь не менее 30% собственных средств от суммы кредита. То есть проблема в том, что такие условия затрудняют участие в программе, даже если доход достаточный для получения займа», - приводит RT слова председателя Молодежного парламента Марии Воропаевой.

По мнению эксперта, сумма первоначального взноса в этом случае может быть либо распределена между ежемесячными платежам, либо компенсироваться за счет повышения кредитной ставки. Это позволит семьям оперативнее улучшать жилищные условия, а не копить несколько лет на первоначальный взнос.

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