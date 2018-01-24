Госдума приняла закон о валютной зарплате для россиян
В среду, 24 января, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий гражданам России, работающим в российских компаниях за рубежом, получать зарплату в иностранной валюте. Кроме того, в документе предусматривается возможность зачисления зарплаты на счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ.
«Законопроект принят», - приводит слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина ТАСС.
Стоит отметить, что в настоящее время, согласно Трудовому кодексу РФ, наши соотечественники за рубежом могут получать деньги от своих работодателей (юридических лиц, резидентов РФ) только в рублях и на счета, открытые в российских банках.
Кстати, напомним, закон о валютной зарплате для россиян был внесен в Госдуму правительством нашей страны в октябре прошлого года.