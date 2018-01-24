2018-01-24T12:54:45+03:00
Политика

Госдума приняла закон о валютной зарплате для россиян

Теперь наши соотечественники за рубежом смогут получать деньги не только в рублях
Дарья ИВАШКИНА
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Госдума приняла закон о валютной зарплате для россиянГосдума приняла закон о валютной зарплате для россиянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 24 января, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий гражданам России, работающим в российских компаниях за рубежом, получать зарплату в иностранной валюте. Кроме того, в документе предусматривается возможность зачисления зарплаты на счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ.

«Законопроект принят», - приводит слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина ТАСС.

Стоит отметить, что в настоящее время, согласно Трудовому кодексу РФ, наши соотечественники за рубежом могут получать деньги от своих работодателей (юридических лиц, резидентов РФ) только в рублях и на счета, открытые в российских банках.

Кстати, напомним, закон о валютной зарплате для россиян был внесен в Госдуму правительством нашей страны в октябре прошлого года.

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