Автомобиль Tesla на автопилоте протаранил пожарную машину в Калифорнии

24 Янв. 2018 2018-01-24T13:55:47+03:00

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В американском городе Калвер-Сити штата Калифорния автомобиль Tesla производства Илона Маска врезался в пожарную машину. Как рассказал позже сам водитель он поставил электромобиль на автопилот и совсем не следил за дорогой.

Между тем, как сообщает телекомпания CNN, скорость седана Model S перед столкновением достигла 104 километров в час. В момент аварии сотрудники пожарной службы оказывали помощь участникам другого ДТП.

По счастливой случайности в результате данного инцидента никто не пострадал. Однако правоохранители призвали владельца Tesla быть бдительнее и всегда следить за происходящим на дороге.

"Удивительно, что обошлось без травм! Пожалуйста, будьте бдительны за рулем", - говорится в сообщении местной пожарной службы в Facebook.

Напомним, что в 2016 году произошла первая серьезная авария с участием электромобиля. Тогда Tesla на автопилоте врезалась в фуру, пересекавшую трассу. Водитель погиб. Еще одно похожее ДТП со смертельным исходом позже произошло в Нидерландах.