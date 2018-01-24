2018-01-24T14:03:04+03:00
Политика

В России могут ввести льготы для молодых путешественников

Молодым людям хотят выделять субсидии на оплату транспорта и проживания
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме предложили ввести льготы для молодых путешественниковВ Госдуме предложили ввести льготы для молодых путешественниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России могут ввести льготы для молодежи, путешествующей по стране. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

По мнению политика, молодым людям нужно выделять субсидии на оплату транспорта и проживания. Также парламентарий предложила разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного молодежного туризма.

«Внесение указанных изменений станет шагом к принятию госпрограммы по развитию молодежного туризма в нашей стране. В ее рамках было бы правильным определить перечень приоритетных туристических направлений для молодежи, которые будут поддержаны», - сказала Кувшинова RT.

Как считает депутат, предложенные ей меры поспособствуют развитию внутреннего туризма среди молодежи.

Ожидается, что соответствующий законопроект будет разработан в течение весенней сессии.

Кстати, Ростуризм и министерство культуры уже поддержали инициативу. При этом в Минкульте подчеркнули, что субсидии на оплату транспорта и проживания могут достигать 50% от стоимости услуг.

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