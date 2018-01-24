2018-01-24T15:59:19+03:00
Экономика

В 2018 году деньги у российских банков будут воровать "спящие вирусы"

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что новые поколения вирусов могут быть активированы в любую минуту
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Опасность для российских банков могут представлять "спящие вирусы"Опасность для российских банков могут представлять "спящие вирусы"Фото: EAST NEWS
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В кулуарах Давосского форума зампред правительства Сбербанка Станислав Кузнецов поделился мнением о том, какие опасности будут угрожать российским банкам в 2018 году. Речь идет о новом поколении "спящих вирусов", которые могут быть внедрены заранее в любую организацию, а затем злоумышленник активирует их удаленно в любой подходящий момент.

- И преступник получит возможность управлять операционными системами банка, - приводит слова Станислава Кузнецова ТАСС.

Такие вирусы уже гуляют по России, случаи заражения ими оборудования уже фиксировались.

Станислав Кузнецов рассказал, что в банке уже разработали специальные утилиты по защите от этих вирусов, их передали даже в Центробанк.

- На угрозы нельзя не обращать внимания, потери могут быть колоссальными, - уточнил Станислав Кузнецов.

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