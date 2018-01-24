2018-01-24T16:21:58+03:00
Общество

В Госдуме не поддержали идею о пересдаче экзаменов при замене водительских прав

По мнению замглавы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, это приведет только к дополнительным тратам граждан
Екатерина БОЛГОВА
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В Госдуме не одобрили идею о пересдаче экзаменов при замене водительских правВ Госдуме не одобрили идею о пересдаче экзаменов при замене водительских правФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме не поддержали идею о пересдаче экзаменов при замене водительских прав. Как заявил первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, такое нововведение приведет лишь к дополнительным тратам граждан.

Напомним, ранее один из союзов автошкол выступил с предложением пересдавать экзамен водителями при каждой замене прав, осуществляющейся через 10 лет. В настоящее время водительское удостоверение перевыдается автоматически.

По словам депутата, такая идея является избыточной, так как не стоит пересдавать экзамен водителям, грубо не нарушающим Правила дорожного движения.

"Это избыточное предложение, у нас водительское удостоверение, то есть само право управления, дается один раз по результатам экзамена, оно бессрочно с учетом замены водительского удостоверения и физического статуса", - сказал Лысаков.

Он добавил, что право дальнейшего управления автомобилем имеет отношение только к состоянию здоровья водителя, передает "Интерфакс".

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