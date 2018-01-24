Трансвестита-нелегала задержали в Москве за секс в автомобиле
Необычная и довольно пикантная картина предстала перед столичными полицейскими накануне. На юго-востоке Москвы сотрудники ППС застукали парочку за занятием сексом в салоне автомобиля прямо посреди улицы.
Дело могло закончиться составлением протокола о нарушении общественного порядка, но не все так просто. Кроме того, что оба задержанных находились в России нелегально, один из них оказался трансвеститом.
На видео, снятом уже в отделе полиции, куда была доставлена странная парочка, запечатлена главная героиня этого вечера. На все вопросы стража порядка "дама" в черных туфлях и юбке с леопардовым принтом стеснительно опускает глаза в пол, но все же отвечает.
"Вы мужского пола или женского?", - обращается правоохранитель к мигранту из Узбекистана.
Задержанный же, совсем недолго подумав, отвечает - "оба", и, кажется, даже с некоторой гордостью добавляет, что длинные волосы у него свои, а не парик.
Между тем, теперь обоим страстным любовникам грозит депортация, сообщает NEWS-R.
Трансвестит попал на видео после задержания за секс в машине.