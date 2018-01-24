2018-01-24T16:29:56+03:00
Москва

Трансвестита-нелегала задержали в Москве за секс в автомобиле

Гражданин Узбекистана в леопардовой юбке так и не смог определиться, какого он пола [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Желание заняться сексом в автомобиле обернулось для мигрантов депортациейЖелание заняться сексом в автомобиле обернулось для мигрантов депортациейФото: скриншот с видео
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Необычная и довольно пикантная картина предстала перед столичными полицейскими накануне. На юго-востоке Москвы сотрудники ППС застукали парочку за занятием сексом в салоне автомобиля прямо посреди улицы.

Дело могло закончиться составлением протокола о нарушении общественного порядка, но не все так просто. Кроме того, что оба задержанных находились в России нелегально, один из них оказался трансвеститом.

На видео, снятом уже в отделе полиции, куда была доставлена странная парочка, запечатлена главная героиня этого вечера. На все вопросы стража порядка "дама" в черных туфлях и юбке с леопардовым принтом стеснительно опускает глаза в пол, но все же отвечает.

"Вы мужского пола или женского?", - обращается правоохранитель к мигранту из Узбекистана.

Задержанный же, совсем недолго подумав, отвечает - "оба", и, кажется, даже с некоторой гордостью добавляет, что длинные волосы у него свои, а не парик.

Между тем, теперь обоим страстным любовникам грозит депортация, сообщает NEWS-R.

Трансвестит попал на видео после задержания за секс в машине.

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