Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:07:26+03:00

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Государственная дума в среду, 24 января, приняла в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за нарушение закона о СМИ-иностранных агентах. Соответствующие поправки в КоАП РФ были предложены главами профильных комитетов нижней и верхней палат парламента Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

"Деятельность иностранных средств массовой информации, которым присвоен статус иностранного агента, накладывает на такие СМИ определенные обязанности и требования, за неисполнение которых необходимо установить ответственность, во избежание нарушений и безнаказанности", - цитирует ТАСС депутата.

Напомним, что за неоднократные правонарушения закон предусматривает максимальный штраф в размере 100 тысяч рублей для граждан, 200 тысяч рублей для должностных лиц и 5 млн рублей для юридических.

При этом ответственность ложится как на само средство массовой информации, так и на его учредителя, сотрудников и представителей.