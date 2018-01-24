Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Государственная дума в среду, 24 января, приняла в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за нарушение закона о СМИ-иностранных агентах. Соответствующие поправки в КоАП РФ были предложены главами профильных комитетов нижней и верхней палат парламента Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.
"Деятельность иностранных средств массовой информации, которым присвоен статус иностранного агента, накладывает на такие СМИ определенные обязанности и требования, за неисполнение которых необходимо установить ответственность, во избежание нарушений и безнаказанности", - цитирует ТАСС депутата.
Напомним, что за неоднократные правонарушения закон предусматривает максимальный штраф в размере 100 тысяч рублей для граждан, 200 тысяч рублей для должностных лиц и 5 млн рублей для юридических.
При этом ответственность ложится как на само средство массовой информации, так и на его учредителя, сотрудников и представителей.