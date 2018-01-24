2018-01-24T17:30:08+03:00
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в намерении фальсифицировать выборы-2019

По мнению политика, об этом свидетельствует то, что президент Украины не включил члена ее партии в новый состав ЦИК
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский политик Юлия Тимошенко. Фото: Архип Верещагин ТАССУкраинский политик Юлия Тимошенко. Фото: Архип Верещагин ТАСС
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Глава парламентской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила украинского лидера Петра Порошенко в намерении фальсифицировать президентские выборы, которые пройдут в стране в 2019 году. Об этом политик заявила в ходе пресс-конференции в Киеве.

Причиной таких высказываний стало то, что власти не включили ни одного представителя фракции "Батькивщина" в новый состав Центральной избирательной комиссии, тогда как союзников Порошенко там достаточно. По словам Тимошенко, такие действия не только нарушают закон о ЦИК, но и противоречат основам дипломатии.

"Он подал состав ЦИК, включив туда множество своих людей. От своей партии 5 человек, от «Народного фронта» тоже примерно столько же. От всех других фракций — по одному человеку. И только от одной парламентской политической партии — «Батькивщина» — президент не подал ни одной кандидатуры", - цитирует политика "Украинская правда".

Тимошенко призвала президента "немедленно исправить это нарушение".

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