В Госдуме решили штрафовать за незаконную спекуляцию билетами на чемпионат мира 2018

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:49:20+03:00

На матчи кстати будут пускать только при наличии паспорта болельщика Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Госдуме приняли проект закона, утверждающий штрафы за незаконную спекуляцию и подделку билетов на матчи чемпионата мира 2018. Заплатить за желание подзаработать придется немало: штраф составит от 50 тыс до 70 тыс рублей для граждан. Если же перепродажами займется какое-нибудь агентство, то им придется заплатить от полмиллиона до миллиона рублей. 90-150 тыс рублей заплатят должностные лица и индивидцальные предприниматели. При этом их одновременно могут лишить права работы на срок до 90 дней.

За подделку заплатят от 50 до 70 тыс граждане и от миллиона до полутора миллионов - организации. Также их могут заставить прекратить работу на три месяца.

- Эти меры помогут создать действенную систему прекращения спекуляцией билетов, - объяснили авторы законопроекта. Депутаты их мнение поддержали. Во втором чтении в законопроект внесли только техническо-юридические поправки.