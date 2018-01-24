Минтранс: весной авиавласти РФ и Египта обсудят возобновление чартеров
Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что весной авиавласти обсудят с коллегами из Египта возобновление чартеров на египетские курорты.
"Что касается чартерных авиаперевозок (в Египет), то мы договорились с нашими египетскими коллегами, что мы продолжим диалог весной этого года с учетом уже открытой линии между Каиром и Москвой", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что полеты из российской столицы в Каир могут возобновиться уже во второй половине февраля.
Ранее администрация каирского аэропорта заявила, что 22 января началась проверка группой российских экспертов по авиационной безопасности в преддверии возобновления авиасообщения между столицами. Соколов подтвердил, что российские специалисты находятся сейчас в Египте.
Напомним, указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 января 2018 года.