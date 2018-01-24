2018-01-24T22:13:39+03:00
Экономика

Минтранс: весной авиавласти РФ и Египта обсудят возобновление чартеров

По словам главы ведомства Максима Соколова, полеты из Москвы в Каир могут возобновиться уже во второй половине февраля
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Министр транспорта России Максим СоколовМинистр транспорта России Максим СоколовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что весной авиавласти обсудят с коллегами из Египта возобновление чартеров на египетские курорты.

"Что касается чартерных авиаперевозок (в Египет), то мы договорились с нашими египетскими коллегами, что мы продолжим диалог весной этого года с учетом уже открытой линии между Каиром и Москвой", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что полеты из российской столицы в Каир могут возобновиться уже во второй половине февраля.

Ранее администрация каирского аэропорта заявила, что 22 января началась проверка группой российских экспертов по авиационной безопасности в преддверии возобновления авиасообщения между столицами. Соколов подтвердил, что российские специалисты находятся сейчас в Египте.

Напомним, указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 января 2018 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы
Дворкович: «Американцы прячутся от нас в Давосе»
Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение
Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут
Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования
В Италии горит аббатство Сакра ди Сан-Микеле XIII века
Глава МВФ рассказала о «хорошей и конструктивной» встрече с Порошенко
Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне
Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит
МИД РФ: США клевещут на Россию и Сирию
Суд Бразилии оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Лула да Силве
Эрдоган призвал Трампа не помогать сирийским курдам
СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии
Путин из Уфы прилетел в Казань
Дворкович: в России больше нет олигархов
Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения
Сирийские курды сбили военный самолет Турции
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля
В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек
С территории Африна запустили ракету в сторону турецкого города Килис
Трамп: сокращение налогов снова сделает из США великую державу