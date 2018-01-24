Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля
На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщил украинский лидер, они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Донбассе.
«Обсудили ситуацию в Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что ему "было приятно отметить положительную динамику" в отношениях Украины и Израиля.
"Наши страны готовы завершить переговоры по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем", - добавил Порошенко.
Напомним, в конце 2016 года Биньямин Нетаньяху отменил официальный визит премьер-министра Украины в Израиль. Это произошло после того как украинская делегация поддержала резолюцию Совета безопасности ООН относительно израильских поселений в Палестине.