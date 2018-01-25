Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы

25 Янв. 2018 2018-01-25T06:10:17+03:00

54-летний врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар находится под арестом уже больше года Фото: REUTERS

Суд признал врача-педофила виновным в сексуальных домогательствах к юным спортсменкам

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Американский врач-педофил Ларри Нассар, два десятка лет работавший доктором сборной США по гимнастике, получил новый срок. Суд в Мичигане признал его виновным в сексуальных домогательствах к юным пациенткам и приговорил к 175 годам тюрьмы, передает агентство Reuters.

Жертвы врача-педофила и их близкие не смогли сдержать слез, когда услышали приговорФото: REUTERS

Таким образом, похотливый медик, с обвинениями в адрес которого выступили почти 160 женщин, проведет за решеткой остаток своей жизни. Среди его жертв олимпийские чемпионки Маккайла Марони, Александра Райсман, Габриэль Дуглас, Джордин Уибер, Эли Райсман, Симона Байлз и другие гимнастки. Многие из них пришли на судебное заседание, зал был полон людей.

«Я только что подписала ваш смертный приговор. Вы не заслуживаете права когда-нибудь выйти из тюрьмы», - заявила судья Роузмари Экуилайна перед оглашением вердикта.

Члены команды обвинения после слов судьи стали обнимать друг другаФото: REUTERS

Её слова были встречены очень эмоционально: пострадавшие от Нассара спортсменки плакали, а прокуроры принялись обниматься.

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