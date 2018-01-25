2018-01-25T11:54:36+03:00
Происшествия

В московском метро на станции Щукинская подросток упал на рельсы и погиб

Из-за этого утром были перебои с движением поездов на Таганско-Краснопресненской линии
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На этой станции несколько лет назад человек уже погиб на рельсахНа этой станции несколько лет назад человек уже погиб на рельсах
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Стало известно, что утренние перебои с движением поездов по фиолетовой ветке московского метро были вызваны несчастным случаем. На рельсы упал подросток, он погиб под колесами поезда.

Как отметил глава пресс-службы УВД московского метрополитена Алексей Мышляев, несовершеннолетний молодой человек упал на рельсы, возможно, падение было преднамеренным. Об этом говорит сейчас машинист поезда, под которым и погиб юноша, а также свидетели на платформе. Сейчас полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Это случилось в девять утра на станции метро Щукинская, после происшествия движение поездов сначала было затруднено, потом и вовсе приостановлено. Пассажирам пришлось добираться до места на наземном транспорте. Сначала в комментариях в официальном твиттере московского метро говорили, что человек, упавший на рельсы, выжил.

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