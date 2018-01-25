Лондонский суд продлил арест активов Коломойского
Высокий суд Лондона продлил всемирный арест активов бывших владельцев украинского «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Сам Коломойский ранее заявлял, что решение инстанции является временным и будет действовать до конца судебного разбирательства.
Напомним, в декабре Высокий суд Лондона постановил арестовать активы Коломойского, Боголюбова и предположительно подконтрольных им компаний на сумму в 2,5 млрд долларов.
Отмечалось, что решение принято на основе детальных доказательств того, что Коломойский и Боголюбов путем незаконных операций вывели из «ПриватБанка» средства в размере почти 2 млрд долларов, которые были переведены в принадлежащие или подконтрольные им офшорные компании.
Коломойский вину категорически отрицает. По его словам, указанные деньги не выводились из банка, а были переданы в рамках реструктуризации кредитного портфеля компаниям, которые погасили долги предыдущих заемщиков.
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