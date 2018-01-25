Илья Резник назвал уход из жизни Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой
Поэт-песенник Илья Резник назвал невосполнимой утратой уход из жизни Народной артистки России Людмилы Сенчиной. Певица умерла утром в четверг, 25 января, в одной из больниц Санкт-Петербурга.
«Это был один из самых светлых людей на нашей эстраде, и в 1969 году я поручил ей спеть песню "Золушка", которая стала ее самой главной песней», – цитирует слова Резника сайт телеканала «Звезда».
Поэт добавил, что для него, как и для многих других, смерть Сенчиной стала невосполнимой утратой.
«Будем тосковать, будем скучать, но это невосполнимая потеря. Нет слов, чтобы высказать мою скорбь и скорбь моей семьи», – отметил он.
Ранее о смерти артистки сообщил ее продюсер и супруг Владимир Андреев. Он отметил, что Людмила Сенчина долгое время боролось с тяжелой болезнью, однако так и не смогла победить недуг.
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