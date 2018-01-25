Стала известна причина смерти Людмилы Сенчиной в Санкт-Петербурге

25 Янв. 2018 2018-01-25T13:59:01+03:00

Людмила Сенчина в октябре выступила на концерте в честь 50-летия БКЗ Октябрьский

В качестве причины смерти Людмилы Сенчиной ее друзья и коллеги назвали продолжительную болезнь

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Стали известны причины смерти Людмилы Сенчиной. Известная актриса и певица умерла этим утром в Санкт-Петербурге. Она скончалась в больнице, где находилась до этого на протяжении почти двух месяцев.

Одно из последних выступлений Людмилы Сенчиной на большом мероприятии - выход на сцену на юбилей БКЗ Октябрьский в Санкт-Петербурге в конце октября на 50-летнем юбилее большого концертного зала.. Уже тогда, по словам ее подруги Эммы Лавринович, народная артистка была очень больна.

Муж Людмилы Сенчиной Владимир Андреев также подтвердил, что причиной смерти артистки стала длительная болезнь. По словам ее друзей, это была онкология. Эмма Лавринович, директор БКЗ Октябрьский, отметила, что Людмила плохо чувствовала себя, но собиралась бороться до последнего.

Свои соболезнования уже высказали многие звезды.

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