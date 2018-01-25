Российский Минфин приготовил проект закона о криптовалютах

25 Янв. 2018 2018-01-25T13:36:39+03:00

Криптовалютам и токенам дали определение, но отметили, что законным средством платежа на территории РФ они не являются

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В министерстве финансов РФ закончили работу над законопроектом о криптовалютах. Правда в Центробанке согласны не со всеми его положениями.

В опубликованном законопроекте дается определение токенам, криптовалютам, определяется статус цифровых технологий и правила оброта 2цифровых финансовых активов. Кстати, криптовалюты признают имуществом и разрешают обмен их на российскую и иностранную валюту. Именно этот пункт вызвал разногласия с Центробанком, здесь считают, что выпуск токенов оправдан только для привлечения финансирования.

В Минфине же считают, что запрет приведет только в тому, что рынок будет "черным" и на нем будут отмыватсья доходы.

Сделки с криптовалютой на территории Российской Федерации можно будет совешать только через операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям.

При этом единственным платежным средством на территории страны остается рубль.