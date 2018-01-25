2018-01-25T13:36:39+03:00
Экономика

Российский Минфин приготовил проект закона о криптовалютах

Криптовалютам и токенам дали определение, но отметили, что законным средством платежа на территории РФ они не являются
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В России появился проект закона о криптовалютахВ России появился проект закона о криптовалютахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В министерстве финансов РФ закончили работу над законопроектом о криптовалютах. Правда в Центробанке согласны не со всеми его положениями.

В опубликованном законопроекте дается определение токенам, криптовалютам, определяется статус цифровых технологий и правила оброта 2цифровых финансовых активов. Кстати, криптовалюты признают имуществом и разрешают обмен их на российскую и иностранную валюту. Именно этот пункт вызвал разногласия с Центробанком, здесь считают, что выпуск токенов оправдан только для привлечения финансирования.

В Минфине же считают, что запрет приведет только в тому, что рынок будет "черным" и на нем будут отмыватсья доходы.

Сделки с криптовалютой на территории Российской Федерации можно будет совешать только через операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям.

При этом единственным платежным средством на территории страны остается рубль.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами