Смерть Людмилы Сенчиной: Мединский выразил соболезнования родным певицы

25 Янв. 2018 2018-01-25T14:30:12+03:00

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Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал смерть Людмилы Сенчиной. Он выразил искренние соболезнования родным и близким популярной певицы, назвав ее кончину «большой утратой для отечественной культуры».

По мнению главы Минкульта, народная артистка России была душевно щедрой и обаятельной женщиной, которая дарила свой самобытный талант без остатка. При этом Мединский отметил «ее прекрасный голос и неповторимую манеру исполнения».

«Душевно щедрая, женственная и обаятельная, она посвятила свою жизнь высокой цели - служению искусству и людям. Людмила Петровна прошла насыщенный путь, ее прекрасный голос и неповторимая манера исполнения были хорошо знакомы жителям нашей страны, поклонникам эстрадной песни», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте министерства культуры.

Напомним, Сенчина скончалась 25 января в одной из больниц Санкт-Петербурга после продолжительной болезни. Артистке было 67 лет.