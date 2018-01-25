2018-01-25T15:47:19+03:00
В мире

Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме

На полях мероприятия президент США встретится с несколькими мировыми лидерами
Денис СУХОВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Цюрих, откуда на вертолете отправится в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Перед тем как отправиться в Швейцарию, президент США написал в своем Твиттер, что летит в Давос за тем, чтобы рассказать всему миру «о том, насколько велика Америка и как прекрасно в ней идут дела».

Отмечается, что на полях форума Трампу предстоит несколько встреч с мировыми лидерами, включая премьер-министров Великобритании и Израиля Терезу Мэй и Беньямина Нетаньяху. Глава американского государства также примет участие в торжественном ужине с представителями европейских деловых кругов.

В пятницу, как ожидается, президент выступит перед участниками форума с речью.

Ранее по всей Швейцарии прокатилась волна протестов против приезда Трампа. Демонстранты выступили с критикой политики президента США, обвинив его в расизме, сексизме и даже гомофобии.

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