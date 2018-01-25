2018-01-25T17:38:45+03:00
Происшествия

Индийский блогер попал под поезд, делая селфи

Молодой человек выжил [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Попытка сделать экстремальное селфи на фоне железнодорожного состава плохо закончилась для жителя индийского города Хайдарабад. Молодой человек подошел слишком близко к железной дороге и хотел дотронуться пальцем до проносящегося мимо поезда. Однако блогер не рассчитал расстояние и состав повалил его на землю.

В результате происшествия, молодой человек получит черно-мозговую травму. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь и направили в одну из местных больниц.

В настоящее время состояние индийца оценивается как стабильное. Врачи обещают, что он скоро пойдет на поправку, пишет сайт «Дни.ру».

В местной полиции подчеркнули, что случившееся должно стать напоминанием для молодежи о том, что они должны быть осторожны при выполнении подобных трюков. После лечения парню придется заплатить 500 рупий (около 440 рублей) штрафа за то, что он нарушил правила безопасности на железной дороге и не реагировал на предупредительные гудки, передает телеканал «360».

Boy in Hyderabad (India) hit by train while taking selfie.A boy in India was hit by a train while trying to take a daring selfie

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