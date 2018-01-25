Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
В Росстате привели статистику, свидетельствующую о падении реальных доходов россиян. За год они, по оценкам, снизились на 1,7%. Это продолжается уже на протяжении четырех лет. В 2016 году падение было самым большим: 5,8%. В 2015 - 3,2%, в 2014 - 0,7%.
Таким образом прогнозы министерства финансов не сбылись. В августе 2017 глава ведомства Максим Орешкин заявил, что ждет роста реальных доходов по итогам 2017 года на 1,2%. Однако, эти прогнозы не сбылись.
За декабрь доходы снизились на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Реальные доходы - это доходы россиян, из которых вычитаются обязательные платежи. Эта цифра корректируется в соответствии с ростом индекса цен.
А вот средняя заработная плата работников организаций в 2017 году выросла на 7,2% и составила 39085 рублей.