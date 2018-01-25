На западе Германии обнаружили 500-килограммовую бомбу

25 Янв. 2018 2018-01-25T20:44:58+03:00

В результате пришлось эвакуировать более десяти тысяч человек

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В четверг, 25 января, в центре города Бохум, расположенного на западе Германии, нашли 500-килограмовую бомбу. После этого в районе обнаружения взрывного устройства началась эвакуации. В частности, людей вывели из исторического здания городской ратуши.

В итоге были эвакуированы в общей сложности более десяти тысяч человек. «От десяти до 12 тысяч были эвакуированы из центра города», - говорится в официальном Twitter муниципальных властей.

Также там сообщается, что после эвакуации специалисты начали готовиться к обезвреживанию бомбы: в ближайшее время планируется произвести ее контролируемый подрыв.

Отметим, это далеко не первый подобный случай в Германии. К примеру, в августе минувшего года во Франкфурте-на-Майне нашли бомбу времен Второй мировой войны, которая весила 1,8 тонны. Тогда пришлось эвакуировать 70 тысяч человек.