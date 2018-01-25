2018-01-25T21:02:25+03:00
В мире

В Белоруссии отменили «тунеядский сбор»

В республике решили другими способами стимулировать трудоспособных неработающих граждан
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 25 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет №1, предусматривающий отмену специального денежного сбора с безработных.

«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», - цитирует сообщение пресс-службы президента республики «Комсомольская правда» в Беларуси».

Как выяснилось, белорусские власти решили другими способами стимулировать трудоспособных неработающих граждан. Так, подписанным главой государства документом предусмотрен иной подход: с 1 января 2019 года безработные будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости.

Напомним, декрет о тунеядстве Лукашенко подписал в 2015 году. С тех пор те, кто не работал больше 183 дней в году, должны были платить сбор в размере 20 базовых величин.

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