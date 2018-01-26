2018-01-26T04:09:56+03:00
Экономика

Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов России, изменив на «позитивный»

Агентство отмечает, что российская экономика «хорошо справилась» и с санкциями, и с шоковыми ценами на нефть
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов РоссииМеждународное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на пятницу, 26 января, международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов России, изменив его со «стабильного» на «позитивный». Долгосрочные рейтинги нашей страны подтверждены на уровне «Ba1», краткосрочные – «Not Prime (NP)».

В пресс-релизе агентства говорится, что «макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями». Кроме того, на изменение прогнозов повлияли «корректировки фискальной политики правительства».

Эксперты Moody's отмечают, что возросла жизнеспособность российских экономических и налоговых структур, а благодаря этому снизилась уязвимость страны от внешних воздействий – геополитической напряженности или нового падения цен на нефть.

Аналитики агентства считают, что темпы подъема российской экономики в этом году будут не ниже, чем в 2017-м. А то и выше, если «черное золото» подорожает.

Напомним, Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с негативного до стабильного в феврале прошлого года.

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