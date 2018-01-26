2018-01-26T09:53:54+03:00
В мире

Самый продвинутый в мире робот спасовал перед украинской коррупцией

В работе андроида София произошел сбой после вопроса о том, что делать правительству в Киеве со своей манией к стяжательству
Денис СУХОВ
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Самый продвинутый в мире робот спасовал перед украинской коррупциейСамый продвинутый в мире робот спасовал перед украинской коррупциейФото: EAST NEWS
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Вопрос о том, что делать с коррупцией на Украине поставил в тупик самого продвинутого человекоподобного робота Софию. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Алена Шкурум.

По ее словам, инцидент произошел в Украинском доме на Всемирно экономическом форуме в Давосе.

«У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса «что делать с коррупцией на Украине» сломался скрипт и подвис процессор», - написала депутат в Facebook.

Ранее в ходе делового завтрака в Давосе с Софией побеседовал глава Сбербанка Герман Греф. В частности, он поинтересовался у андроида, как преодолеть скептическое отношение людей к роботам, на что получил шутливый ответ, что «нужно снимать поменьше фильмов вроде «Терминатора».

София была разработана гонконгской компанией Hanson Robotics. Андроид спроектирован таким образом, чтобы максимально адаптироваться к поведению людей и учиться работать с ними. В октябре 2017 года на презентации города будущего Neom София получила гражданство Саудовской Аравии.

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