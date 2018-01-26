2018-01-26T11:52:44+03:00
Наука

Ученые: даже одна сигарета повышает риск развития болезней сердца

Специалисты проанализировали влияние никотина на сердечно-сосудистую систему
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Даже одна сигарета в день повышает риск инсультаДаже одна сигарета в день повышает риск инсультаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Даже одна выкуренная сигарета в сутки повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 50% . С таким заявлением выступили ученые из Великобритании.

Исследователям пришлось проанализировать результаты более 140 научных работ, посвященных влиянию вредной привычки на здоровье. В результате этого выяснилось, что курильщики которые сократили количество выкуренных в день сигарет с 20 до 1 всего лишь в два раз снизили вероятность развития опасных для жизни заболеваний. Риск ишемической болезни сердца составил 48% по сравнению с некурящими, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, по итогам гендерного исследования влияния никотина на здоровье, оказалось, что из ста женщин, курящих по 20 сигарет в день, на семь человек больше, чем мужчин, страдают от болезней сердечно-сосудистой системы. Такое же соотношение сохраняется и при выкуривании по одной сигарете в день, передает телеканал «360».

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