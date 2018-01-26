В России появится четыре новых ГОСТа

26 Янв. 2018 2018-01-26T12:17:25+03:00

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В России утверждены новые стандарты к четырем видам продуктов. Речь идет о красной икре, сливочном масле, гречке и рисе. Требования к этой продукции планируется значительно ужесточить.

Документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте. Из документа следует, что с 1 марта 2018 года новые правила будут применяться в тестовом режиме. Если апробация на рынке пройдет успешно, то с начала весны 2021 года требования перейдут в статус постоянно действующих.

Так, для красной икры вводится ограничение на содержание отстоя (так называемого джуcа) — 5% от конечного продукта. А вот предварительный ГОСТ на рис вводит понятие доброкачественных ядер. Их в продукте должно быть не менее 99,7%, пишет газета «Известия».

Изготовителям гречки придется соблюдать новые требованию по кислотному числу жира. А новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термoустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле.