Трамп надеется на диалог с Россией
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что диалог между Москвой и Вашингтоном будет восстановлен. Об этом американский лидер заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
На вопрос журналиста ТАСС о том, сможет ли он наладить диалог с Россией, Трамп ответил, что «надеется на это».
Напомним, 25 января президент США прибыл в швейцарский Цюрих, откуда на вертолете отправился в Давос, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме.
Перед тем как улететь в Швейцарию, Трамп написал в Твиттер, что летит в Давос за тем, чтобы поведать миру о том, «насколько велика Америка и как прекрасно в ней идут дела».
На полях форума президенту США предстоит несколько встреч, в том числе с премьер-министрами Великобритании и Израиля Терезой Мэй и Беньямином Нетаньяху. Ожидается, что в пятницу глава американского государства выступит перед участниками мероприятия с речью.
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