2018-01-26T13:55:41+03:00
Наука

Ученые: неблагодарный труд вредит здоровью

Специалисты установили, что для хорошего самочувствия человеку необходима похвала
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Стрессовое состояние может запустить в организме другие заболевания.Стрессовое состояние может запустить в организме другие заболевания.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Ученые из Нидерландов установили связь между неблагодарной работой и хроническим стрессом, который негативно влияет на здоровье. Исследование провели специалисты из Эйндховенского технологического университета, которые пригласили к работе порядка 200 добровольцев.

Среди испытуемых были люди с разным характером: трудоголики и те, кто относился к своей работе без особого энтузиазма.

В итоге ученые установили, что у участников эксперимента, отдающих себя работе полностью, уровень кортизола – так называемого «гормона стресса» — повышен. При этом те волонтеры, кто не получал в ответ от начальства и коллег благодарности, испытывали стресс постоянно, пишет ФАН.

Эксперты отметили, что это нервное состояние может пагубно сказываться на общем самочувствии человека. По словам ученых, выброс кортизола помогает при краткосрочном стрессе, однако при хроническом разрушает организм человека.

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