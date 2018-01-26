2018-01-26T18:16:39+03:00
Общество

В Польше законодательно запретили "бандеровскую идеологию"

Законопроект, запрещающий оправдание преступлений украинских националистов, принял Сейм Польши
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новый премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийНовый премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: REUTERS
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В польском Сейме приняли закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов.Его поддержали большинство депутатов: 279 из 414.

Как сообщают польские СМИ, в законе определены преступления украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом. Соответственно, против тех, кто отрицает эти преступления, возможен запуск уголовных производств, согласно этому закону и закону об Институте национальной памяти.

За отрицание подобных преступлений может быть назначен штраф или же человека могут лишить свободы на срок до трех лет.

Таким образом, "бандеровская идеология" на территории Польши теперь официально запрещена. Напомним, что на Укарине по мнению действующих властей Степан Бандера и Роман Шухевич считаются национальными героями. В соседней Польше это мнение не поддерживают.

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