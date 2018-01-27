В США вспышка гриппа в этом сезоне унесла жизни 37 детей

27 Янв. 2018 2018-01-27T05:44:20+03:00

Рост заболеваемости приближается к пандемии «свиного гриппа» в 2009 году

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На территории США стремительно распространяется сезонный грипп, который по данным на 20 января уже унес жизни 37 детей. Семеро из них скончались на прошлой неделе. Об этом сообщает Центр по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США (CDC).

Есть данные, что на прошлой неделе из заболевших гриппом взрослых пациентов 9,1 процента пациентов скончались. Причем рост смертности отмечается на протяжении последних трех недель.

Представитель CDC Дэн Джерниган отметил, что рост заболеваемости приближается к показателям пандемии так называемого "свиного гриппа" в 2009 году. Сейчас грипп подтверждается у 6,6% людей, обращающихся в больницы. В 2009 году этот показатель составил 7,7%, передает Reuters.

Больше всех от вируса страдают пожилые люди, а также младенцы. Причем среди детей до года показатели госпитализации выше чем среди стариков.