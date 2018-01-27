Бывший глава Пентагона призвал разработать план на случай войны с Россией

27 Янв. 2018 2018-01-27T07:48:52+03:00

Об этом Эштон Картер заявил на сессии по вопросам кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

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Бывший глава Пентагона Эштон Картер заявил о необходимости создать план действий на случай войны с Россией.

«Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России», - сказал Картер на сессии по вопросам кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что нужно создать план на случай «вторжения России в Прибалтику».

«Нам также нужен план на случай вторжения "зеленых человечков" в прибалтийские государства, где они (Россия) могут использовать национальные меньшинства», — добавил экс-министр обороны США.

По словам Картера, после падения Берлинской стены США не рассматривали Россию как военного противника, но в последние годы обстановка изменилась, поэтому сейчас необходим военный план на случай конфликта с РФ, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Картер утверждал, что между Россией и США началась новая холодная война.