В ФРГ антироссийские санкции сравнили с мертвой лошадью

27 Янв. 2018 2018-01-27T07:59:31+03:00

Глав восточногерманских земель призывают выработать единую позицию по санкциям ЕС против РФ Фото: REUTERS

Премьер-министры двух земель в Восточной Германии призвали начать поэтапную отмену санкций

Изменить размер текста: A A

Главы двух немецких земель призвали ослабить санкции Евросоюза в отношении России. Премьер-министры Саксонии-Анхальт и Тюрингии Рейнер Хазелхофф и Бодо Рамелов выступили за поэтапную их отмену во время встречи глав правительств восточных федеральных земель Германии в Берлине.

«Санкции - это мертвая лошадь, которую нельзя запрячь. Украинский кризис «не вывезти» символической политикой на спинах наших компаний», - заявил Рамелов, имея в виду убытки немецких производителей.

Хазелхофф же высказал мнение о том, что правительства восточногерманских земель должны выработать единое мнение в отношении антироссийских санкций, пишет Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten

По мнению автора статьи, заявления премьеров связаны с традиционными связями восточногерманских компаний с российскими, а значит более сильное негативное влияние экономических ограничений на бизнес в регионе.