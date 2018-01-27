В ФРГ антироссийские санкции сравнили с мертвой лошадью
Главы двух немецких земель призвали ослабить санкции Евросоюза в отношении России. Премьер-министры Саксонии-Анхальт и Тюрингии Рейнер Хазелхофф и Бодо Рамелов выступили за поэтапную их отмену во время встречи глав правительств восточных федеральных земель Германии в Берлине.
«Санкции - это мертвая лошадь, которую нельзя запрячь. Украинский кризис «не вывезти» символической политикой на спинах наших компаний», - заявил Рамелов, имея в виду убытки немецких производителей.
Хазелхофф же высказал мнение о том, что правительства восточногерманских земель должны выработать единое мнение в отношении антироссийских санкций, пишет Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten
По мнению автора статьи, заявления премьеров связаны с традиционными связями восточногерманских компаний с российскими, а значит более сильное негативное влияние экономических ограничений на бизнес в регионе.