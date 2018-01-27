Сурков назвал реализуемыми новые предложения США по Украине

27 Янв. 2018 2018-01-27T12:00:16+03:00

По словам помощника президента РФ, основной темой его встречи со спецпредставителем Госдепа стало обсуждение инициативы по развертыванию миссии ООН в Донбассе

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Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал реализуемым "дубайский пакет" предложений США по Украине. По его словам,основной темой встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером стало обсуждение инициативы по развертыванию миссии ООН в Донбассе.

"Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд", - сказал Сурков.

Он отметил, что американские предложения включают в себя довольно подробный план поэтапного введения миссии.

"Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу", - добавил Сурков, передает ТАСС.

Напомним, встреча Суркова и Волкера прошла в пятницу, 26 января, в Дубае.