В Кабуле прогремел мощный взрыв, погибли 17 человек

27 Янв. 2018 2018-01-27T13:33:39+03:00

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В субботу, 27 января, в Кабуле в Афганистане прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате происшествия погибли не менее 17 человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана. Отмечается, что еще 110 человек получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что взрыв в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где находятся многие правительственные учреждения и посольства других государств.

Как сообщил ранее телеканал 1TV, атака была совершена террористом-смертником на заминированном автомобиле. В результате случившегося здания получили повреждения, в многих домах выбило окна.

По данным телеканала BBC, ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда).

Информация о пострадавших россиянах нет. Ранее сообщалось, что посольство РФ в Кабуле находится далеко от дипломатического района.