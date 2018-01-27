Тиллерсон: США поддерживают Польшу в противодействии «Северному потоку-2»

27 Янв. 2018 2018-01-27T13:55:22+03:00

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон поддерживает Варшаве в противодействии строительству газопровода "Северный поток - 2".

"Мы видим, что этот проект подрывает стабильность региона... это очередной инструмент России для политического влияния", - сказал Тиллерсон по итогам встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна рассчитывает на поддержку со стороны США в противодействии "Северному потоку - 2".

"Польша представила критику проекта "Северной поток - 2" как инструмента политического давления. Мы будем просить партнеров в США о поддержке нашей политики в этой сфере", - сказал Чапутович.

А также он сообщал о важности американского участия в усилении энергетической безопасности Польши.

"Мы разделяем взгляд о необходимости диверсификации источников энергии, в частности за счет импорта американского сжиженного природного газа", - добавил глава МИД, передает ТАСС.