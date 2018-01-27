На Украине появятся спецподразделения полиции по Крыму и Севастополю

27 Янв. 2018 2018-01-27T15:11:22+03:00

Патрульные формирования будут созданы на перспективу, с надеждой на то, что полуостров перестанет быть российским

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Министерство внутренних дел Украины заявило о намерении создать специальные подразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю. Такое заявление сделал глава Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, подразделения могут быть сформированы уже до конца текущего года. Примечательно, что их создание было задумано с надеждой на возвращение полуострова в состав Украины.

"Да, такие подразделения будут созданы, и они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождён от оккупантов Крым. А потом готовые подразделения будут работать там", - цитирует глава телеканал "112 Украина" главу МВД Украины Арсена Авакова.

Между тем, заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий отметил, что формирования будут работать на международных трассах и на участках, которые прилегают к административной границе с Крымом.