Глава Сирийского комитета по переговорам подтвердил неучастие в Конгрессе нацдиалога в Сочи

27 Янв. 2018 2018-01-27T15:21:43+03:00

Сирийский комитет по переговорам не примет участие в Конгрессе нацдиалога в Сочи Фото: Александр КОЦ

По словам аль-Харири, такое решение было принято "в рамках свободного, прозрачного голосования"

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Глава Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири подтвердил информацию о том, что комитет не примет участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

"В рамках свободного, прозрачного голосования мы достигли финального решения, что СКП не примет участие в конференции в Сочи", - сказал он по итогам межсирийских переговоров в Вене.

Он выразил надежду, что конгресс в Сочи пройдет с пользой для всех стороной, "если он будет способствовать выполнению резолюции 2254 СБ ООН".

По словам аль-Харири, связь между решением СКП по этому вопросу и боевыми действиями в Сирии отсутствует.

"Россия не оказывала какого-либо давления на нас. Мы провели здесь продолжительные переговоры ради продвижения политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254", - добавил глава СКП, передает ТАСС.

Всего на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи приглашены около 1,5 тысячи человек, представляющих различные политические интересы в Сирии.