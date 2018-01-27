Военные США в Ираке по ошибке расстреляли из вертолета семь человек

27 Янв. 2018 2018-01-27T16:16:57+03:00

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В результате ошибки военнослужащих США в Ираке погибли семь человек, еще одиннадцать пострадали. Американским силовикам показалось подозрительным скопление вооруженных людей в районе Эль-Багдади провинции Эль-Анбар, и они открыли огонь из вертолета.

Отмечается, что обстрел был произведен по группе автомобилей сил иракской безопасности, в салоне которых находились, в частности, руководитель местного отделения полиции и глава администрации города. По имеющимся данным, они направлялись на встречу с шейхом местного племени.

Между тем, как сообщает Al Sumaria со ссылкой на командование объединенных антитеррористических сил Ирака, инцидент произошел после проведения в этом районе спецоперации по поимке боевика. Военнослужащие сил международной коалиции заметили скопление людей с оружием, присутствие которых не было согласовано.

По факту инцидента ведется расследование.