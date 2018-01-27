МОК допустил к участию в Олимпиаде 169 российских спортсменов

27 Янв. 2018 2018-01-27T19:32:14+03:00

Многие ведущие российские спортсмены так и не были приглашены к участию в Олимпиаде Фото: REUTERS

Среди атлетов, которые могут приступать к аккредитации, шорт-трекист Семен Елистратов, фигуристка Евгения Медведева и другие

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Международный олимпийский комитет опубликовал список из 169 российских спортсменов, которые могут принять участие в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Такое заявление сделал руководитель делегации олимпийских атлетов из РФ на Играх Станислав Поздняков.

"МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации", - цитирует ТАСС Позднякова.

Между тем, перечень спортсменов, попавших в заявку российской команды, был опубликован на сайте ОКР еще в четверг, 25 января. В него вошли, в частности, фигуристы Евгения Медведева и Екатерина Боброва, шорт-трекист Семен Елистратов, а также саночники Семен Павличенко и Роман Репилов.

Однако многие атлеты так и не были допущены к участию в Играх, например, шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Ранее "Комсомолка" с помощью экспертов составила свой прогноз на эту Олимпиаду.