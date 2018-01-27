Украинцев ждет масштабная проверка на законность получения гражданства

27 Янв. 2018 2018-01-27T22:36:22+03:00

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На Украине началась масштабная проверка граждан, получивших паспорт в годы независимости. Такое заявление сделал руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

Он пояснил, что причиной таких действий стало выявление в системе контроля лазейки, позволяющей получать гражданство страны по поддельной справке о проживании на территории Украины до 1991 года

"Такие случаи не системные, но миграционная система, гражданство Украины, паспорта - это должна быть скала, через которую можно проникнуть только по закону", - цитирует агентство УНИАН министра внутренних дел Арсена Авакова.

Глава ведомства подчеркнул, что власти не будут с этим "мириться" и сделают определенные выводы. Так, в Государственной миграционной службе уже запланировано проведение серьезной кадровой работы.