2018-01-27T22:36:22+03:00
В мире

Украинцев ждет масштабная проверка на законность получения гражданства

Государственная миграционная служба страны узнала о случаях получения паспорта по поддельным документам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Государственная миграционная служба Украины подвергнется кадровым перестановкамГосударственная миграционная служба Украины подвергнется кадровым перестановкамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Украине началась масштабная проверка граждан, получивших паспорт в годы независимости. Такое заявление сделал руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

Он пояснил, что причиной таких действий стало выявление в системе контроля лазейки, позволяющей получать гражданство страны по поддельной справке о проживании на территории Украины до 1991 года

"Такие случаи не системные, но миграционная система, гражданство Украины, паспорта - это должна быть скала, через которую можно проникнуть только по закону", - цитирует агентство УНИАН министра внутренних дел Арсена Авакова.

Глава ведомства подчеркнул, что власти не будут с этим "мириться" и сделают определенные выводы. Так, в Государственной миграционной службе уже запланировано проведение серьезной кадровой работы.

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