2018-01-28T01:23:28+03:00
Политика

США модернизировали свою крупнейшую неядерную бомбу

Пентагон может использовать снаряд для поражения бункеров и подземных сооружений в Иране и КНДР
Юлия ДИВЕЕВА
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В США "мать всех бомб" сделали еще более разрушительнойВ США "мать всех бомб" сделали еще более разрушительнойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На вооружение военно-воздушных сил США в скором времени поступит модернизированная противобункерная авиабомба GBU-57. Об этом сообщила пресс-секретарь ВВС капитан Эмили Грабовски.

По ее словам, модитфицированная версия снаряда может проникать на большую глубину (до 61 метра) в укрепленные подземные сооружения и наносить им больше разрушений. Бомба весом более 13 тонн несет в себе заряд в почти в 2,5 тонны взрывчатки, пишет Bloomberg

Ее длина 6,25 метров, а диаметр 80 сантиметров. Нести такой снаряд в состоянии только тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit. В Пентагоне отмечают, что GBU-57 может быть использована против подземных сооружений в Иране и Северной Корее.

В январе бомбардировщики B-2 были размещены на острове Гуам в Тихом океане.

Напомним, что в апреле прошлого года США применили в Афганистане бомбу GBU-43/B, которая получила прозвище "мать всех бомб". Пентагон сообщил, что взрыв уничтожил 36 террористов. В ответ Иран пригрозил Америке "отцом всех бомб".

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