2018-01-28T01:51:22+03:00
В мире

Оппозиция в Израиле требует от Нетаньяху отозвать посла из Варшавы

Политики говорят о необходимости консультаций по вопросу польского закона о непризнании поляков участниками холокоста
Юлия ДИВЕЕВА
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Иерусалим возмущен польским законом "Об Институте национальной памяти"Иерусалим возмущен польским законом "Об Институте национальной памяти"Фото: REUTERS
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Израиль должен отозвать своего посла из Варшавы для проведения консультаций по вопросу введения уголовной ответственности за любое указание на то, что поляки были соучастниками холокоста. С таким предложением к премьер-министру Биньямину Нетаньяху обратился лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог.

"С нашей точки зрения, такой закон недопустим", - подчеркнул глава фракции "Сионистский лагерь".

Его поддержала другая глава оппозиционного блока Ципи Ливни, которая назвала польский закон "попыткой отрицать исторические факты и соучастие части поляков в Холокосте", передает ТАСС.

"Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем, закон не изменит прошлого, но он опасен для будущего", - уверена Ливни.

В субботу в Польше принят закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрен срок до 3 лет за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов, включая уничтожение евреев.

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