Оппозиция в Израиле требует от Нетаньяху отозвать посла из Варшавы
Израиль должен отозвать своего посла из Варшавы для проведения консультаций по вопросу введения уголовной ответственности за любое указание на то, что поляки были соучастниками холокоста. С таким предложением к премьер-министру Биньямину Нетаньяху обратился лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог.
"С нашей точки зрения, такой закон недопустим", - подчеркнул глава фракции "Сионистский лагерь".
Его поддержала другая глава оппозиционного блока Ципи Ливни, которая назвала польский закон "попыткой отрицать исторические факты и соучастие части поляков в Холокосте", передает ТАСС.
"Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем, закон не изменит прошлого, но он опасен для будущего", - уверена Ливни.
В субботу в Польше принят закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрен срок до 3 лет за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов, включая уничтожение евреев.